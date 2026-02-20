La Toretto de Berisso: se filmó a 180 km/h

Una joven quedó en el ojo de la tormenta después de filmarse manejando a 180 kilómetros por hora en plena avenida Génova, poniendo en riesgo la vida de otros automovilistas y transeúntes.

El hecho sucedió en la madrugada de ayer y causó indignación en los vecinos luego de que se viralizaron las imágenes. Asimismo, si bien está identificada, al cierre de esta edición las autoridades todavía no habían llevado adelante ningún accionar contra la conductora o su acompañante.

En las imágenes, que fueron difundidas en el propio Instagram personal de la implicada, se la puede ver manejando a alta velocidad mientras una amiga (que no logra verse su rostro) la filma y se ríe de lo que pasa.

El velocímetro superó los 180 km/h y de milagro no hubo que lamentar víctimas de ningún tipo, ni tampoco daños materiales. Cabe recordar que el año pasado otra joven apodada “La Toretto” quedó detenida tras atropellar y matar a un hombre, justamente mientras realizaba maniobras a gran velocidad.