Condenaron al acusado de matar a una platense en Kosovo

La Justicia de Kosovo condenó a 18 años de prisión a Endrit Nika por el femicidio de María Clara Urdangaray, la joven de La Plata que murió en agosto de 2023 tras ser empujada por su pareja en un hotel de Pristina, capital kosovar.

El crimen de María Clara Urdangaray, de 27 años y oriunda de La Plata, ocurrió el 1 de agosto de 2023 en Pristina, Kosovo, donde convivía con el acusado. De acuerdo con la investigación judicial, el hecho se produjo tras una discusión en el alojamiento en el que se hospedaban para asistir al casamiento del hermano de Endrit Nika.

Luego del episodio, María Clara Urdangaray fue trasladada a un centro de salud en Pristina, pero no logró sobrevivir a las heridas. Tres días después del hecho, Endrit Nika fue detenido y permaneció bajo custodia durante todo el proceso judicial en Kosovo.