Suspendieron la licencia de la “Toretto” de Berisso

Las autoridades resolvieron suspender la licencia de conducir de una joven de Berisso luego de que se viralizara un video en el que se la ve manejando a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo. En las imágenes, la conductora circula por avenidas urbanas mientras graba la maniobra y celebra la imprudencia.

Tras identificarla, se inició un proceso administrativo para inhabilitarla y evaluar si está en condiciones de volver a conducir. El caso generó fuerte repudio en redes y reavivó el debate sobre la responsabilidad al volante y los controles viales en la región.