El caso de Lito Costilla tuvo una definición

La Justicia de La Plata condenó a tres efectivos policiales por su responsabilidad en la muerte de Héctor “Lito” Costilla, ocurrida en 2020 en la localidad de Tolosa. El fallo determinó que el hecho no fue un simple accidente, como se informó en un primer momento, sino que existieron irregularidades en el accionar policial y en la posterior elaboración de actas.

El Tribunal Oral Criminal III halló culpable a uno de los agentes por homicidio culposo y falsedad ideológica de documento público, imponiéndole una pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos. Los otros dos efectivos fueron condenados por falsear documentación oficial para encubrir lo ocurrido.

La sentencia representa un paso clave en una causa que generó fuerte conmoción y reclamos de justicia por parte de familiares y organizaciones sociales, que desde el inicio cuestionaron la versión oficial del hecho.