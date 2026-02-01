Una mujer apareció muerta en el Parque Pereyra

Un episodio generó profunda conmoción luego de que una mujer de 78 años fuera encontrada sin vida en el interior del Parque Pereyra Iraola.

El hallazgo ocurrió en la zona de las calles 403 entre 145 y 179 y las fuentes del caso confirmaron que la fallecida fue identificada de manera oficial como Liliana Mabel Rojo.

Asimismo, se supo que la anciana estaba desaparecida desde el 25 de enero pasado y padecía Alzheimer. Sus familiares habían radicado la denuncia en la comisaría Decimosegunda de Villa Elisa por averiguación de paradero.

Tras el dramático hallazgo, sus parientes la reconocieron por las prendas de vestir que tenía puestas.

Cabe señalar que el cuerpo de la mujer estaba descalzado y en una avanzado grade descomposición. Con la intervención de la UFI en turno de La Plata, el caso quedó caratulado como averiguación de causales de muerte, algo que se confirmará tras la realización de la autopsia.