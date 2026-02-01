Una policía atropelló a un ladrón durante un robo

Una oficial de Policía atropelló a un delincuente mientras este último intentaba asaltar a mano armada a un motociclista a la altura de Bernal, sobre el acceso Sudoeste en el partido bonaerense de Quilmes.

De acuerdo a la información aportada por las fuentes, dos ladrones interceptaron a un hombre que iba en una moto y lo amenazaron a punta de pistola.

Los hampones estaban en la calle y en ese preciso momento, una mujer perteneciente a las fuerzas de seguridad iba en su vehículo detrás de la víctima. En ese marco, embistió a uno de los ladrones, quien voló por los aries.

Su cómplice logró escapar indemne de la situación, mientras que el personal del SAME arribó al lugar y trasladó al delincuente herido al Hospital Iriarte, donde se constató que presentaba fracturas en ambas piernas.

El implicado quedó detenido y fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

A su vez, la conductora del vehículo se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial.