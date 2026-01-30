Detuvieron a un joven por el robo de caños de medidores de gas en Tolosa

Un joven de 20 años fue detenido este jueves en la ciudad de La Plata acusado de sustraer caños de cobre y bronce de medidores de gas de una cuadra de la zona norte del casco urbano. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una recorrida preventiva de la Secretaría de Seguridad municipal.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando un Móvil de la patrullaba realizaba un recorrido en el sector comprendido entre las calles 50 y 51. Al llegar a calle 531 entre 4 y 5 de Tolosa, los efectivos advirtieron la presencia de un masculino aparentemente dormido en la vereda, en actitud sospechosa.

Además, se hizo presente un móvil del Comando de Patrullas, que colaboró en la identificación del sujeto. El joven fue identificado como Lautaro Sánchez, argentino, de 20 años, quien no portaba documento de identidad.

Durante la requisa, los agentes constataron que llevaba en su bolso caños de cobre y bronce, los cuales habría sustraído de los medidores de gas de viviendas de la cuadra. Ante esta situación, se procedió a su traslado a la Comisaría sexta, donde quedó a disposición de la Justicia.

Asimismo, los efectivos lograron contactar a una de las personas damnificadas, quien reside en la cuadra afectada y manifestó su intención de radicar la denuncia correspondiente.