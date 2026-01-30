“Descansá en paz”: el doloroso mensaje del hermano de la joven argentina fallecida en EE. UU.

La joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos fue hallada muerta a más de una semana del inicio de su búsqueda, informaron voceros oficiales.

Cabe recordar que Narela Micaela Barreto había sido vista por última vez el miércoles 21 de enero, día en el que dejó de responder los mensajes y llamados, por lo que se radicó la denuncia correspondiente.

Al no haber novedades, los familiares comenzaron con la circulación del caso en las redes sociales y a pocas horas de la viralización, los familiares confirmaron al medio TN que la joven fue hallada muerta.

Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural. Según trascendió, las redes sociales de la damnificada, fueron cerradas.

En lo que respecta a Barreto, la misma era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se había mudado al país norteamericano hace dos años donde actualmente trabajaba como camarera.

Por otro lado, el hermano de Narela publicó ayer por la tarde un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedir a la víctima: “Descansá en paz”, escribió el muchacho.

Según se pudo constatar, Santiago Pérez Barreto manifestó su tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar, expresando su dolor por lo sucedido a su hermana.

“Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida Te amo, descansá en paz, hermanita”, expresó el muchacho tras la confirmación del deceso de la joven oriunda de Lomas de Zamora.