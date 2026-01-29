Rescataron animales y desarticularon un criadero ilegal en una vivienda de La Plata
Un operativo judicial y policial permitió salvar perros y gatos que vivían en condiciones extremas de abandono. En el lugar hallaron incluso una mascota muerta.
Un allanamiento realizado en una vivienda de La Plata permitió desmantelar un criadero clandestino de animales y rescatar a varios perros y gatos que eran explotados en condiciones de extrema crueldad. El procedimiento se llevó adelante en una casa ubicada en 69 entre 24 y 25, en las inmediaciones del Parque Castelli, y concluyó con varias personas notificadas en el marco de una causa por maltrato animal.
El operativo fue encabezado por la Unidad Funcional de Instrucción N°17, especializada en este tipo de delitos, con intervención de personal de la Policía Ecológica bonaerense. En el interior del inmueble, los efectivos encontraron nueve perros de distintas razas y dos gatos, todos sin vacunas, con signos de abandono y falta total de atención veterinaria.
Según informaron fuentes judiciales, varios de los animales presentaban bajo peso, infecciones graves y parasitosis. Además, se constató la presencia de un perro muerto, cuyo cuerpo fue hallado posteriormente dentro de una bolsa de residuos en la vereda.
Las mascotas estaban alojadas en un espacio reducido, húmedo y con acumulación de basura, lo que agravaba aún más su estado de salud. Tras el rescate, los animales fueron puestos a resguardo para recibir atención veterinaria y cuidados adecuados, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.