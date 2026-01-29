Rescataron animales y desarticularon un criadero ilegal en una vivienda de La Plata

Un allanamiento realizado en una vivienda de La Plata permitió desmantelar un criadero clandestino de animales y rescatar a varios perros y gatos que eran explotados en condiciones de extrema crueldad. El procedimiento se llevó adelante en una casa ubicada en 69 entre 24 y 25, en las inmediaciones del Parque Castelli, y concluyó con varias personas notificadas en el marco de una causa por maltrato animal.

El operativo fue encabezado por la Unidad Funcional de Instrucción N°17, especializada en este tipo de delitos, con intervención de personal de la Policía Ecológica bonaerense. En el interior del inmueble, los efectivos encontraron nueve perros de distintas razas y dos gatos, todos sin vacunas, con signos de abandono y falta total de atención veterinaria.

Según informaron fuentes judiciales, varios de los animales presentaban bajo peso, infecciones graves y parasitosis. Además, se constató la presencia de un perro muerto, cuyo cuerpo fue hallado posteriormente dentro de una bolsa de residuos en la vereda.

Las mascotas estaban alojadas en un espacio reducido, húmedo y con acumulación de basura, lo que agravaba aún más su estado de salud. Tras el rescate, los animales fueron puestos a resguardo para recibir atención veterinaria y cuidados adecuados, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.