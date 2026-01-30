La Loma: cayó del segundo piso, murió y arrestaron al novio

Una joven de 26 años murió ayer en el barrio La Loma, en un hecho que generó conmoción y que es investigado como femicidio. La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, mientras que su pareja, de la misma edad, quedó detenido acusado del crimen.

El incidente ocurrió en un departamento ubicado en Diagonal 76 y 22, donde ambos residían. Según informaron fuentes judiciales, la causa quedó a cargo de la Fiscalía N°11, a cargo de Álvaro Garganta, que ordenó la detención del acusado y la recolección de pruebas en la escena del hecho. El detenido será indagado en las próximas horas en sede penal y permanece alojado en la comisaría Cuarta mientras se desarrolla la investigación.

Vecinos del edificio contaron que durante la mañana se escucharon gritos y fuertes discusiones provenientes del departamento de la pareja. Una vecina relató que el enfrentamiento entre ambos fue intenso y que, al momento del hecho, se encontraban solos. Este relato coincide con las primeras investigaciones de la Policía, que trabajó en la escena para recabar pruebas y reconstruir la secuencia de los hechos.

Según el propio detenido, la chica se habría arrojado desde el departamento por decisión propia y él no tuvo participación directa en su muerte. Pese a esta versión, la Fiscalía decidió mantener a Marcos Ariel García bajo custodia mientras se analizan las pruebas disponibles, incluyendo testimonios de testigos y peritajes en la vivienda.

Mientras continúa la recolección de pruebas, el detenido será sometido a una indagatoria formal en los próximos días. La Fiscalía evalúa todas las pruebas obtenidas hasta el momento para definir la calificación legal del hecho y avanzar con el proceso judicial.

El caso recuerda a un hecho similar sucedido años atrás en La Plata, cuando una joven quedó internada y en coma después de haber caído de un edificio ubicado cerca de la Estación de Trenes.

Si bien el novio de la chica primero dijo que ella se arrojó por su propia cuenta y que había intentado suicidarse después de haber mantenido una discusión, el caso tuvo un giro de 180 grados cuando la muchacha despertó.

La damnificada contó que en realidad su novio la arrojó desde el balcón y, debido a esto, la Policía finalmente detuvo al sujeto, que quedó a disposición de la Justicia.