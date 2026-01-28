Violento robo a un jubilado de 79 años en Lisandro Olmos

Un jubilado de 79 años fue víctima de un violento robo en la localidad platense de Lisandro Olmos, cuando cuatro delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en 171 bis y 46 durante la madrugada.

Según relataron familiares, el hombre se encontraba durmiendo cuando los asaltantes forzaron la puerta del frente y lo sorprendieron dentro de su propia casa. Una vez en el interior, lo redujeron, lo golpearon y lo amenazaron mientras le exigían dinero.

El ataque se extendió durante varios minutos, tiempo en el que los malvivientes revisaron la casa y sustrajeron distintos objetos de valor y pertenencias personales, entre ellos el teléfono celular, lo que dejó a la víctima incomunicada tras el hecho.

Luego de huir del lugar, el jubilado logró ser auxiliado por vecinos y amigos que se acercaron al advertir la situación. Presentaba golpes en el rostro, brazos, piernas y otras partes del cuerpo, por lo que recibió atención médica.

Más allá de las lesiones físicas, la familia remarcó el impacto psicológico que el hecho tuvo en el hombre, quien ahora vive con miedo y temor de permanecer solo en su casa. “Su vida cambió por completo”, señalaron.

El caso generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes pidieron mayor iluminación y la instalación de cámaras de seguridad, al tiempo que advirtieron que no se trata de un episodio aislado, ya que en el barrio se registraron hechos similares en el último tiempo.

La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia, que trabajan para identificar a los autores del violento asalto.