Desvalijaron cuatro departamentos en pleno centro platense

Cuatro departamentos ubicados en pleno centro platense fueron desvalijados por un grupo de delincuentes que, al parecer, actuaron a plena luz del día por lo que se sospecha que contaban con algún tipo de información previa. Los hampones aprovecharon la ausencia de los dueños y se llevaron todos los objetos de valor que encontraron.

El robo fue bajo la modalidad conocida en la jerga policial como escruche, en un edifico de calle 43 entre 12 y 13, a escasos metros de Plaza Paso, entre la mañana y el mediodía del pasado domingo. Como suele suceder en este tipo de hechos, los malvivientes se valieron de que las viviendas se encontraban vacías para poder concretar el golpe con mayor tranquilidad.

En este sentido, las víctimas señalaron que los ladrones rompieron las cerraduras de sus departamentos, todos del cuarto piso, y una vez que ganaron el interior de los inmuebles comenzaron a revolver todo lo que se encontraron a su paso. Asimismo, el dato que refuerza la hipótesis de un atraco planificado es que los otros pisos resultaron indemnes del paso de los malvivientes.

Lo curioso es que, además de actuaron a plena luz del día, lo hicieron pese a que el edificio está muy cerca del Tribunal de Casación Penal, que cuenta con custodia de seguridad durante las 24 horas. Es por ello que los damnificados sospechan que los delincuentes podrían haber realizado inteligencia previa o, en su defecto, tenían información sobre los movimientos de cada uno de ellos.

¿Qué se sabe de los ladrones?

Las imágenes posteriores al ataque son elocuentes: los maleantes provocaron destrozos en las puertas, revolvieron pertenencias y prendas de vestir que dejaron tiradas en el piso de todas las viviendas, y se llevaron varios elementos de valor. De todos modos, el botín no fue especificado hasta el momento y se desconoce si se alzaron con dinero en efectivo.

Uno de los dueños de los departamentos desvalijados estaba de vacaciones al momento del escruche y se enteró por un vecino que le avisó de la lamentable noticia.

Las víctimas realizaron la denuncia formal, pero poco se sabe sobre los sospechosos. Es por ello que esperan que se lleve a cabo el relevamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores para poder obtener grabaciones que permitan identificar a los malvivientes.