San Carlos: se quedó sin frenos y chocó contra un árbol

Un accidente de tránsito ocurrió en la localidad platense de San Carlos, donde el conductor de un vehículo se quedó sin frenos, se subió a la vereda y terminó chocando contra un árbol.

El siniestro vial se registró durante la tarde de ayer en la intersección de 32 y 137. Por allí se desplazaba un automóvil marca Chevrolet Classic de color blanco que sufrió un desperfecto técnico que ocasionó la colisión.

Afortunadamente, al momento del incidente no había demasiados peatones porque el hecho podría haber concluido en una verdadera tragedia, ya que la zona es muy transitada.

Asimismo, trascendió que a pesar del mal momento que tuvieron que atravesar, los ocupantes del coche, hombre y una mujer, resultaron ilesos. Mientras tanto que el rodado sufrió importantes daños en el tren delantero, con la abolladura del capot y la rotura de los faroles.