Estafaba y desaparecía de las redes: cayó un año después

Una mujer que era buscada por vender materiales para la construcción en redes sociales y tras recibir un anticipo de dinero en la compra desaparecía, fue capturada en las últimas horas por efectivos de la Policía de la Ciudad tras un procedimiento realizado en la localidad bonaerense de Ituzaingó, señalaron ayer desde la fuerza.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Capturas y Prófugos, que concretó la detención de la sospechosa, una mujer de 43 años, en la vía pública sobre la calle Zattino al 2700.

Los pesquisas indicaron que la investigación se había iniciado casi un año atrás, en febrero de 2025, pero el hecho investigado puntualmente ocurrió cuando la imputada, mediante un nombre falso, ofrecía materiales para la construcción a precios muy baratos a través del sitio Marketplace.

Una vez que contactaba al cliente, se aseguraba de que comprara grandes cantidades de materiales, afirmando que el precio era por un tiempo, y tras recibir transferencias de dinero, desaparecía de las redes y daba de baja los perfiles.

Con la denuncia radicada, se llevó a cabo una exhaustiva investigación que permitió identificar a la implicada y a su pareja, quienes luego de residir en la provincia de Córdoba se mudaron recientemente a Ituzaingó, donde finalmente fue descubierta y apresada. El hombre, en tanto, fue notificado por la causa pero quedó en libertad ya que no recaía sobre él ningún pedido de detención.