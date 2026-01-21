Tras el incendio en un depósito de baños químicos vecinos denuncian malas condiciones

Un incendio de gran magnitud alteró durante la tarde y noche de ayer, la tranquilidad de los vecinos de un edificio ubicado en calle 33, entre 3 y 4, en barrio Norte. El foco ígneo se desató en un depósito de baños químicos, emplazado en la parte trasera del inmueble, generando una fuerte explosión inicial que alarmó a toda la cuadra.

Como consecuencia del siniestro, los residentes debieron ser evacuados de manera preventiva desde alrededor de las 18 horas, y recién pudieron regresar a sus departamentos cerca de las 20, en medio de una situación marcada por la incertidumbre, el miedo y la angustia.

“Fue tremendo. No sabíamos cómo iba a avanzar el incendio ni si podía haber más explosiones. Hay vehículos guardados adentro y productos inflamables de los baños químicos. Fue desesperante”, relató una vecina del edificio en diálogo con la RED92.

Además del incendio, los vecinos denunciaron que el depósito no estaría habilitado, situación que motivó la decisión de la administradora del consorcio de realizar una denuncia en la Comisaría Segunda, con intervención posterior de una fiscalía.

Según relataron los frentistas, el depósito funciona desde hace más de cuatro años, generando reiteradas molestias, especialmente durante el verano. “El olor es muy fuerte, sobre todo el de la orina y la materia fecal”, señalaron.

La preocupación persiste entre los vecinos, no solo por lo ocurrido con el incendio, sino también por los riesgos sanitarios y ambientales que aseguran sufrir desde hace tiempo. El caso quedó ahora bajo análisis de las autoridades, mientras se aguardan definiciones sobre el futuro del depósito y eventuales responsabilidades.