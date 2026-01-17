Se restituyó la bandera argentina en el mástil de Plaza Moreno

El municipio colocó una nueva bandera argentina en el mástil de Plaza Moreno luego de que la anterior se dañara al desprenderse durante la tormenta registrada el último jueves en la ciudad, a raíz de las intensas ráfagas de viento.

El emblema nacional, ubicado en la esquina de 14 y 53, fue desplazado por la fuerza del temporal hasta quedar enganchado en un árbol cercano, situación que motivó la inmediata intervención del personal de la Patrulla Municipal para garantizar la seguridad en el espacio público y retirar la bandera afectada.

Durante la jornada del viernes, se llevó adelante la restitución del símbolo patrio en su sitio original, tarea que se realizó mediante el uso de maquinaria especializada, respetando los protocolos correspondientes para este tipo de maniobras.

Desde la Comuna destacaron la importancia de preservar los símbolos nacionales y reafirmaron el compromiso de mantener en condiciones los espacios emblemáticos de la ciudad, especialmente aquellos de alto valor institucional y cultural como Plaza Moreno.