Alfonsina Storni y su recuerdo eterno en Mar del Plata

El 14 de febrero de 1948 se inauguraba en la ciudad de Mar del Plata el monumento a Alfonsina Storni.

La poetisa argentina y “La Feliz” quedaron trágicamente ligados desde el 25 de octubre de 1938 cuando ella decidió ponerle fin a su vida, no en el sitio donde está su monumento -como muchos creen- sino varios cientos de metros más al norte, en uno de los balnearios de La Perla.

La escultura fue realizada por Luis Perlotti. En un rectángulo de una sola pieza se muestra la figura de una mujer con el cabello y la ropa movidas por el viento, y en el ángulo inferior izquierdo un poema de Alfonsina y su rostro tallado.

Ellos se habían conocido en la peña del Café Tortoni, donde también Alfonsina conoció a su gran amigo Quinquela Martín. Cuando se disolvió la peña, en 1943, decidieron vender los muebles y un piano Steinway que formaban parte de la bodega donde se desarrollaban los encuentros de estos artistas. Con el dinero obtenido de esa venta se compró la piedra con el que Luis Perlotti realizó el monumento.

Los diarios de la época precisaron cómo fue la ceremonia: “La banda municipal, allí presente, hizo escuchar los acordes de la Marcha de San Lorenzo tras lo cual el pintor Benito Quinquela Martin, con expresión visiblemente emocionada, se adelantó hasta el monumento envuelto con los colores de la bandera nacional, que descorrió entre vivos aplausos. Fue un instante inolvidable dentro de la sencilla ceremonia, tan propia de la artista cuyo recuerdo se perpetúa con el mármol que, desde esa hora queda al descubierto”.

Alfonsina Storni nació el 29 de mayo de 1892 en el cantón suizo de Capriasca y llegó a la Argentina cuando tenía tan solo cuatro años, más precisamente a la provincia de San Juan.

A los doce años escribió su primer poema. Nunca abandonó su deseo de estudiar y con mucho esfuerzo logró recibirse de maestra y ejercer la profesión.