El asteroide que abre una cuenta regresiva histórica hacia la Luna

La historia del asteroide 2024 YR4 comenzó con alarma, continuó con alivio y ahora transita una etapa dominada por la expectativa científica. Este objeto rocoso, con un tamaño similar al de un edificio de más de diez pisos, apareció como una posible amenaza para la Tierra. Luego, nuevas observaciones descartaron ese escenario. Sin embargo, los cálculos actuales plantean otra posibilidad, un impacto contra la Luna en diciembre de 2032.

El asteroide entró en los registros el 27 de diciembre de 2024 gracias a un telescopio del sistema ATLAS instalado en Chile. Este programa funciona como parte de la red global de vigilancia que busca identificar objetos cercanos a la Tierra. El hallazgo ubicó al asteroide en una categoría delicada. Las primeras estimaciones indicaron una probabilidad de impacto terrestre superior al 3 por ciento.

El análisis posterior modificó el panorama. Observaciones realizadas desde distintos telescopios, incluido el Telescopio Espacial James Webb, permitieron reconstruir la órbita con mayor precisión. Los nuevos datos eliminaron el riesgo para la Tierra. Pero el mismo proceso reveló otro destino posible, la Luna.