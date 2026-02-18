Continúan las colectas externas de sangre en la región
El Centro Regional de Hemoterapia organiza colectas externas para reforzar el sistema de salud.
El Centro Regional de Hemoterapia La Plata llevará adelante nuevas jornadas externas de donación de sangre en distintos puntos de la ciudad y localidades cercanas, con el objetivo de reforzar el stock y garantizar la atención de pacientes que requieren transfusiones.
La primera jornada se realizará hoy en la posta fija del Hospital San Martín, de 13 a 16 horas, en el Aula Bianchi del primer piso, ubicada en avenida 1 y 70. Mañana, jueves 19 el equipo estará presente en el Hospital Rossi, en calle 37 entre 116 y 117, de 9 a 13 horas.
El cronograma continuará el viernes 20 en el campo recreativo de SEC La Plata, en Arana, en calle 137 y 608, también de 9 a 13. Finalmente, el sábado 21 la colecta se trasladará a Jeppener, donde se desarrollará en el Centro Cultural Casa Rojo, en Andrés John y Margarita Rojo, en el mismo horario matutino.
Desde el organismo recordaron que pueden donar personas de entre 16 y 65 años, que pesen más de 50 kilos, se encuentren en buen estado de salud, hayan desayunado previamente y concurran con su DNI. La donación es un acto voluntario, seguro y fundamental para salvar vidas.