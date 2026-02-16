Durante una salida de rutina del equipo de conservación de la organización Rewilding Argentina, especialistas avistaron por primera vez una ballena azul en las costas de Chubut, más precisamente en el Parque Nacional Patagonia Azul. El equipo de conservación se encontraba realizando tareas de fotoidentificación cuando el gigante animal asomó entre las olas. La ballena azul, una especie de la que no existían registros previos dentro de los límites del Parque y cuya presencia refuerza el valor de esta zona para la vida marina en las costas del Atlántico Sudoccidental, es el animal más grande del mundo, incluso entre las especies ya extinguidas.

“Nos encontramos con esta ballena que sale del agua, pero esta era distinta, era gigante, muchísimo más grande que cualquier otra que hayamos visto. Nos acercamos un poco, con cuidado, para ver qué era y nos encontramos con una ballena azul. Por suerte pudimos tenerla más o menos cerca para sacar unas buenas fotos”, destacó el equipo a cargo del avistamiento. Estos especímenes pueden alcanzar los 30 metros de largo y pesar entre 75 y 140 toneladas. Para dimensionar el hallazgo, el equipo ofreció una comparación precisa: “Una ballena jorobada, que es la más abundante en el parque, mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas”. Si bien existen registros ocasionales en el Golfo San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, la información sobre su presencia en el sector norte del golfo era inexistente hasta ahora. La confirmación de esta especie dentro de los límites del Parque subraya la relevancia del área protegida como corredor biológico.

El estado de conservación de la ballena azul añade peso al descubrimiento. La cacería comercial del siglo pasado redujo sus poblaciones a niveles críticos, llegando a sobrevivir apenas el 2% del tamaño poblacional original en el hemisferio sur. Actualmente, la especie se encuentra catalogada como “en peligro”, con una recuperación lenta y paulatina. “Que la hayamos visto tan cerca de la costa es algo realmente raro y resalta muchísimo la importancia de este lugar para la conservación”, agregaron los expertos