Elevan el nivel de alerta a amarillo por tormentas en La Plata

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo 'amarillo' por tormentas entre la madrugada y el mediodía del domingo 15 de febrero en la ciudad.

"Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos", informó la Comuna en su parte hidrometeorológico, y adelantó que “los acumulados podrían rondar los 50 milímetros o ser localmente superiores”.

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento del agua, la Municipalidad reforzó las tareas de limpieza y desobstrucción en sumideros, bocas de tormenta, cámaras de inspección, cruces de calle, zanjas y conductos que estén tapados.

Los operativos cuentan con la intervención de seis camiones desobstructores tipo vactor, que trabajarán hasta finalizar la alerta en puntos neurálgicos del casco urbano y las zonas norte, sur y oeste del Partido.

Las intervenciones se llevan adelante en Villa Elisa, Gorina, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Sicardi, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Melchor Romero, Ringuelet, Tolosa y el Casco Urbano; entre otras zonas.

Por otro lado, remendaron a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.