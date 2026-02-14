Un Walking Tour gratuito para descubrir el corazón del carnaval platense
El recorrido invita a conocer Meridiano V y vivir de cerca la preparación del carnaval platense.
Este sábado llega una edición especial del Walking Tour que impulsa el EMATUR en Meridiano V. En el marco de la iniciativa, quienes asistan podrán acceder a los espacios de trabajo y preparación del carnaval y participar de una charla brindada por los propios murgueros, protagonistas del tradicional desfile.
Según se informó, la experiencia comienza hoy en la histórica Estación Provincial en 17 y 71 y ofrece una reseña sobre el origen ferroviario del barrio y su evolución como polo cultural platense. El punto de encuentro es en el Playón de la Estación Provincial a las 17:00.
A lo largo del circuito, se puede ver el patrimonio arquitectónico de Meridiano V, su vida comunitaria y el espíritu que lo convierte en un punto de encuentro cultural activo durante todo el año en la capital bonaerense.