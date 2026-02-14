Un grupo de jubilados salió a festejar el carnaval en barrio Norte

Un grupo de jubilados que asiste habitualmente a un hogar de día ubicado en 1 entre 39 y 40 salió a la vereda para anticipar el carnaval con una celebración cargada de color, música y disfraces. En la mañana de ayer, unas 60 personas participaron del festejo, acompañadas también por el personal del lugar.

“Acá tratamos de festejar todo, todo es divertido”, contaron los protagonistas, que organizaron la jornada donde cada uno aportó algo para compartir. Con comparsas improvisadas, cotillón y mucha energía, “las chicas lo dan todo”, relataron entre risas, mientras bailaban en la verada y recibían el saludo de los vecinos que pasaban, tocando bocina y sumándose al clima festivo.

Patricia, una de las responsables del espacio, destacó que este mes cumplen tres años de funcionamiento, consolidando un punto de encuentro que se transformó en una verdadera revolución para la cuadra, muy cerca del cruce de 1 y 38. Entre música y aplausos, el objetivo fue claro, compartir, divertirse y celebrar la vida en comunidad.