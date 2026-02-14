Científicos investigan cómo evitar colisiones de satélites en el espacio

La órbita baja de la Tierra dejó de ser un territorio casi vacío. Hoy funciona como una autopista invisible satelital que sostiene la vida moderna. Comunicaciones, navegación por GPS, observación climática y transmisión de datos dependen de miles de satélites que cruzan el cielo a gran velocidad. A esa flota se suman fragmentos de misiones pasadas, restos de cohetes y piezas de antiguas colisiones. En conjunto, más de 45.000 objetos creados por el ser humano rodean el planeta.

El crecimiento resulta vertiginoso. Solo SpaceX despliega una megaconstelación que supera los 9000 dispositivos. Amazon anunció su propio proyecto de gran escala. China avanza con planes similares. El calendario de lanzamientos previsto para 2026 anticipa aún más tráfico. Este aumento transforma la órbita baja en un entorno denso y complejo.

En ese contexto, un equipo del Laboratorio Nacional Livermore en California presentó una herramienta que podría marcar un punto de inflexión. Los investigadores modelaron un millón de órbitas durante seis años en el espacio cislunar, que incluye la región entre la Tierra y la Luna.