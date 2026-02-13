La Provincia baja el Impuesto Automotor y permite pagarlo en hasta 10 cuotas desde marzo

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció una reducción en el Impuesto Automotor y confirmó que, a partir de marzo, la Patente podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales. La medida alcanza a la mayoría de los contribuyentes bonaerenses y el primer vencimiento operará el próximo 10 de marzo.

Según informó el titular del organismo, Cristian Girard, tres de cada cuatro propietarios de vehículos pagarán este año menos en términos nominales que en 2025. Además, destacó que la principal novedad es la mensualización del tributo, que hasta ahora se abonaba en menos cuotas y con vencimientos bimestrales.

“Tres de cada cuatro propietarios de vehículos van a pagar menos nominalmente que el año pasado. Y la otra novedad es que se mensualiza el pago a partir de marzo: van a ser 10 cuotas. O sea, que van a pagar menos en términos de dinero que el año pasado, pero además en 10 cuotas. Me parece que eso alivia el problema de tener que pagar cada dos meses y hace más fácil planificarse las finanzas de esa manera. Hasta acá no lo habíamos podido hacer por una restricción tecnológica”, expresó Girard.

El organismo bonaerense buscaba avanzar con la nueva política contributiva hacía tiempo, pero se encontraba ligada a la culminación del proyecto de modernización tecnológica del sistema. Asimismo, analizan implementar ese esquema de pago para los impuestos inmobiliarios a futuro.

Desde ARBA señalaron que la actualización de los sistemas permitió avanzar con este nuevo esquema de pago, que busca otorgar mayor previsibilidad y distribuir el impacto del impuesto a lo largo del año. La combinación de una reducción nominal para el 75% de los contribuyentes y la ampliación del financiamiento apunta a aliviar la carga sobre las economías familiares.