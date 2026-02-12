El municipio encara la puesta en valor de 180 mil luminarias y más de 400 semáforos en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la apertura de sobres correspondiente a la licitación del Servicio Integral de Mantenimiento del Alumbrado Público y el Parque Semafórico de la ciudad.

"Estamos dando otro paso importante en nuestro compromiso por la jerarquización de nuestra ciudad capital y la mejora continua en la calidad de vida de sus vecinos”, expresó Alak tras el acto.

“La puesta en valor del sistema de luminarias y el mantenimiento del parque semafórico son acciones importantes que permitirán un entorno más seguro y accesible para todos", agregó el mandatario.

El acto se llevó adelante en el Palacio Municipal de la capital bonaerense. En total se presentaron seis empresas y las propuestas comenzaron a ser evaluadas por la comisión técnica a cargo.

Con un plazo de 18 meses, se contempla exclusivamente tareas de mantenimiento y puesta en valor, tanto de luminarias como de semáforos en todas las localidades del distrito. De esta forma, habrá intervenciones en El Peligro, Villa Elisa, Gorina, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Arana–Sicardi–Correas, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Melchor Romero, Ringuelet, Tolosa y el Casco Urbano.

En relación al alumbrado público, el servicio abarca más de 180 mil luminarias distribuidas en cuatro zonas - sur, casco urbano, norte y oeste- y prevé la reparación de todas aquellas que presenten desperfectos técnicos o roturas.

En cuanto al parque semafórico, que supera los 400 equipos, la licitación dispone su mantenimiento, actualización y reacondicionamiento.

Del acto de apertura de sobres participaron el subsecretario de Obras Públicas del Municipio, Jorge Jurado; el concejal Sergio Resa; el director general de Administración comunal, Hermann Wiebke; el director general de Electromecánica, Ing. Carlos Bustos; la directora de Compras de la Secretaría de Administración municipal, Camila Tome; junto a representantes de las firmas oferentes.