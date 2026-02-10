Convocan a integrar el jurado del Salón Provincial de Arte Joven

El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti lanzó la convocatoria para integrar el jurado del Salón Provincial de Arte Joven, una iniciativa impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta está dirigida a personalidades del campo del arte de todo el territorio bonaerense, entre ellas artistas, curadores, gestores culturales, galeristas, historiadores e historiadoras del arte y trabajadores y trabajadoras de la cultura.

El Salón Provincial de Arte Joven se realiza por ley desde la recuperación de la democracia y está destinado a artistas emergentes, promoviendo nuevos lenguajes y miradas del arte contemporáneo bonaerense. En esta edición se otorgarán tres premios adquisición por parte de instituciones provinciales, cuyas obras pasarán a formar parte del patrimonio del Museo Pettoruti.

La inscripción estará abierta hasta el 16 de febrero. Para consultas, se puede escribir a [email protected].