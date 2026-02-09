NASA advierte riesgos a la salud reproductiva ante expansión de vuelos espaciales

A medida que los vuelos espaciales comerciales se acercan cada vez más y el tiempo que se pasa en el espacio continúa extendiéndose, la cuestión de la salud reproductiva más allá de los límites del planeta Tierra ya no es teórica, sino ahora "urgentemente práctica", según se plantea en un estudio de investigadores internacionales de la NASA. El trabajo está realizado por nueve autores y publicado en la revista Reproductive Biomedicine Online. Estos incluyen expertos en salud reproductiva, medicina aeroespacial y bioética, y proponen un marco de colaboración para guiar la próxima generación de investigación reproductiva en el espacio.

"Hace más de 50 años", explica el embriólogo clínico Giles Palmer de International IVF Initiative Inc, "dos avances científicos transformaron lo que se creía biológica y físicamente posible: el primer alunizaje y la primera prueba de fertilización humana in vitro. Ahora, más de medio siglo después, argumentamos en este informe que estas revoluciones, una vez separadas, están colisionando en una realidad práctica y poco explorada”.