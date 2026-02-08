Júpiter no es tan gigante como creíamos

Durante décadas, Júpiter ha sido para la ciencia un referente imponente, el planeta más grande del sistema solar. Sin embargo, en las últimas horas, la NASA informó a través de sus canales oficiales que Júpiter presenta un tamaño más reducido y un achatamiento mayor al que se conocía desde hace unos 50 años.

Los nuevos datos, obtenidos por la misión Juno, ofrecen las mediciones más precisas hasta la fecha. Los expertos señalaron que este hallazgo cambiará la forma en que se enseña la historia del universo: “Los libros de texto tendrán que actualizarse”.

De acuerdo con los cálculos recientes, Júpiter es 8 km más estrecho y 24 km más plano que las mediciones tradicionales. Estas diferencias, aunque pequeñas en proporción, son relevantes dada la magnitud del planeta, que alcanza un diámetro de unos 140.000 kilómetros.

El avance fue posible gracias a un método llamado ocultación por radio. Durante 13 sobrevuelos, Juno envió señales hacia la Tierra que atravesaron distintas capas de la atmósfera joviana. Al doblarse y retrasarse por cambios de temperatura, presión y densidad, los científicos pudieron deducir con gran precisión la forma y el tamaño del planeta.

Desde 2016, la misión Juno de la NASA orbita Júpiter, y durante estos diez años ha permitido a los científicos estudiar el planeta con gran detalle.

Con esta nueva información, los investigadores ajustan modelos sobre la atmósfera, el campo gravitatorio y la evolución interna de Júpiter. Estos datos son esenciales para entender cómo se forman los planetas gigantes y cómo evolucionan con el tiempo. Además, ayudan a comparar a Júpiter con exoplanetas similares que orbitan otras estrellas.