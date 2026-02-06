Tolosa será sede de la 3ª Feria Itinerante y Accesible DECAM

La ciudad de La Plata será escenario de la tercera edición de la Feria Itinerante y Accesible DECAM, una propuesta que promueve la inclusión, la economía social y la participación comunitaria. El evento se llevará a cabo el próximo 7 de febrero de 2026 en el predio de la Delegación Municipal de Tolosa, ubicada en la intersección de las calles 3 y 528.

La jornada comenzará a las 17 con la presentación de los emprendedores y los preparativos previos, mientras que la apertura oficial de la feria al público será a partir de las 18. La iniciativa busca visibilizar y fortalecer los emprendimientos productivos de personas con discapacidad y adultos mayores, generando un espacio accesible que fomenta la autonomía económica y el trabajo colectivo.

Durante el encuentro, los vecinos y vecinas podrán recorrer diversos stands que ofrecerán una amplia variedad de productos, entre los que se destacan artesanías en cerámica, papelería, sublimaciones, comidas elaboradas, artículos de bazar, pastelería e indumentaria. La propuesta apunta no solo a la comercialización, sino también al encuentro social y al intercambio entre la comunidad y los emprendedores.

Desde la organización destacaron que la Feria Itinerante y Accesible DECAM constituye una experiencia inédita en La Plata y un modelo replicable de inclusión y desarrollo local. En ese sentido, expresaron su agradecimiento al delegado municipal de Tolosa, Cristian Rezzuto, y a la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa, por el acompañamiento institucional brindado a la iniciativa.

La feria se consolida así como un espacio que articula inclusión, cultura y economía social, fortaleciendo redes solidarias y territoriales en los barrios platenses.