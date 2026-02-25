Hallaron un fósil de reptil de hace 300 millones de años

La preservación excepcionalmente buena de un fósil de reptil de casi 300 millones de años ha sorprendido a la comunidad científica. El hallazgo, liderado por el Dr. Lorenzo Marchetti y su equipo del Museo de Historia Natural de Berlín, constituye el registro más antiguo conocido de este tipo de estructuras en reptiles terrestres, según detalló la institución tras la publicación de la investigación en la revista Current Biology.

El fósil, identificado como Cabarzichnus pulchrus, procede de la Formación Goldlauter en la Cuenca Forestal de Turingia, en el centro de Alemania. Investigadores lograron determinar que su antigüedad es de entre 295 y 298 millones de años gracias a la datación radiométrica de capas de ceniza volcánica, lo que sitúa el espécimen en el Pérmico temprano. El yacimiento comprende la cantera de Cabarz y la zona cercana a Floh-Seligenthal, puntos clave para entender el entorno de la región en esa época, según especificó el museo berlinés.

La singularidad de este hallazgo radica en la asombrosa conservación de los tejidos blandos del animal. Como expuso el Dr. Marchetti en un comunicado difundido por el Museo, “estas estructuras de tejido blando son extremadamente raras en el registro fósil, y cuanto más retrocedemos en la historia de la Tierra, más excepcionales se vuelven”. El equipo destacó que la presencia bien definida de la abertura cloacal incrementa el valor científico del fósil, pues estas partes raramente perduran millones de años.

El estudio enfatiza que la mayoría de los vertebrados terrestres poseen una cloaca, abertura que sirve tanto para la excreción como para la reproducción. La impresión fósil revela una hendidura ubicada en la base de la cola y rodeada por escamas modificadas, cuya disposición se asemeja a la que presentan en la actualidad reptiles como lagartos, serpientes y tortugas.