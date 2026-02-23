Suman infraestructura para la educación pública en Savoia

El intendente de La Plata, Julio Alak, visitó la Escuela Primaria N°80 “Profesora María Elena Altube” de Savoia, City Bell, donde la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia llevan adelante trabajos de infraestructura enmarcados en la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra.

“Estamos trabajando junto a la Provincia para que cada escuela de la ciudad esté en condiciones, porque la educación pública se defiende con inversión concreta y obras que mejoren el día a día de estudiantes y docentes”, sostuvo Alak.

Las obras en el edificio de 7 bis entre 474 y 475, donde también practican actividades los alumnos del anexo de la Secundaria N°4, se realizan con fondos de la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires y beneficiarán a más de 100 chicos y chicas.

Las tareas principales comprenden trabajos de adecuación y puesta en valor de los espacios interiores, además de intervenciones de mantenimiento en instalaciones sanitarias y eléctricas, incluyendo la limpieza y destapación de desagües, ajustes en bocas eléctricas y la colocación de tomas y artefactos eléctricos.

En el marco de la mejora integral del edificio, la obra también contempla la pintura interior y exterior del inmueble, abarcando paredes, frisos, puertas, ventanas y rejas; la colocación y el recambio de herrajes y cerraduras; la instalación de ventiladores y equipamiento y la colocación de membrana aluminizada para reforzar la impermeabilización.

Junto al intendente Alak, estuvieron en la recorrida Paula Lambertini, secretaria de Educación de la Municipalidad; Yamila Olariaga, subsecretaria de Educación e Innovación; e Iván Maidana, presidente del Consejo Escolar de La Plata, entre otras autoridades.