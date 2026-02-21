Descubren una nueva especie de Spinosaurus

Un equipo internacional de paleontólogos anunció el hallazgo de una nueva especie de Spinosaurus mirabilis en una zona remota del desierto del Sáhara, en Níger. Catalogado como uno de los dinosaurios más grandes que han vivido en la Tierra, sus gigantescos restos se habían encontrado hasta ahora en lugares próximos a la costa. El lugar donde se ha hallado esta nueva especie refutaría la hipótesis ‘acuática’ que lo describía como un animal capaz de sumergirse en aguas abiertas en un entorno marino.

El análisis de los restos fósiles, en particular el cráneo, el cuello y las extremidades traseras, ha permitido a los investigadores establecer que estos dinosaurios alcanzaban dimensiones comparables a las de las aves zancudas actuales, como las garzas.

El paleontólogo Daniel Vidal diferenció las tres fases de la evolución de estos dinosaurios: la primera y más desconocida hace entre 150 y 130 millones de años; la segunda entre 125 y 105 millones de años, cuando se produjo su mayor expansión geográfica; y la tercera entre 105 y 95 millones de años, cuando los spinosaurus se encuentran en una fase de decadencia previa a la extinción. El spinosaurus mirabilis pertenecería a la tercera y última etapa evolutiva de esta familia.