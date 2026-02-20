Nuevo esquema mensual de APR para tributos comerciales: hoy vence la primera cuota
La Agencia Platense de Recaudación reiteró que hoy opera el vencimiento de la cuota 1.
La Agencia Platense de Recaudación (APR) recuerda que este viernes 20 de febrero opera el vencimiento de la cuota 1 de los tributos comerciales en el marco del nuevo esquema mensual implementado por el organismo.
El nuevo sistema alcanza a los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Monotasa, Derechos de Publicidad y Propaganda y Ocupación y Uso de Espacios Públicos, que dejan atrás la modalidad bimestral vigente hasta el momento para pasar a contar con vencimientos mensuales.
Cabe destacar que la modificación no implica cambios en el monto total anual a abonar, sino que busca distribuir los pagos de manera más ordenada, simple y previsible, acompañando a comerciantes y emprendedores en una mejor organización de sus obligaciones tributarias.
El nuevo esquema comienza a regir con este primer vencimiento, conforme al calendario fiscal establecido en la RG 20/25.
Para más información, las personas interesadas pueden consultar la web de la APR www.apronline.gob.ar, acercarse de manera presencial al Centro de Atención Municipal (CAM) o comunicarse telefónicamente al 147, opción 1.