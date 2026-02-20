Nuevo esquema mensual de APR para tributos comerciales: hoy vence la primera cuota

La Agencia Platense de Recaudación (APR) recuerda que este viernes 20 de febrero opera el vencimiento de la cuota 1 de los tributos comerciales en el marco del nuevo esquema mensual implementado por el organismo.

El nuevo sistema alcanza a los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Monotasa, Derechos de Publicidad y Propaganda y Ocupación y Uso de Espacios Públicos, que dejan atrás la modalidad bimestral vigente hasta el momento para pasar a contar con vencimientos mensuales.

Cabe destacar que la modificación no implica cambios en el monto total anual a abonar, sino que busca distribuir los pagos de manera más ordenada, simple y previsible, acompañando a comerciantes y emprendedores en una mejor organización de sus obligaciones tributarias.

El nuevo esquema comienza a regir con este primer vencimiento, conforme al calendario fiscal establecido en la RG 20/25.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar la web de la APR www.apronline.gob.ar, acercarse de manera presencial al Centro de Atención Municipal (CAM) o comunicarse telefónicamente al 147, opción 1.