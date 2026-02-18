Convocan nuevas voces para integrar el Coro Juvenil Municipal

La Municipalidad de La Plata lanzó una nueva convocatoria de voces para integrar el Coro Juvenil Municipal con el objetivo de sumar participantes y consolidar este espacio artístico que forma parte de la identidad cultural de la ciudad, reconocida como Capital Nacional del Canto Coral.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que deseen formar parte del elenco estable y contempla 5 cupos de mezzo o contralto, 7 cupos de tenor y 7 cupos de bajo o barítono, con el propósito de fortalecer y equilibrar las distintas cuerdas del conjunto.

Las audiciones se realizarán los jueves 19 y 26 de febrero, en dos turnos de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00 en la Escuela Taller Municipal de Arte del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha (50 entre 6 y 7).

Quienes estén interesados en participar de la iniciativa, que se enmarca en las políticas culturales que promueven la formación artística, el trabajo colectivo y el desarrollo del talento joven en la ciudad, pueden realizar consultas e inscribirse a través del mail [email protected] o comunicarse por WhatsApp al 221 494 8875.