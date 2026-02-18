Alak licita para contratar más seguridad

La Municipalidad de La Plata abrió la licitación para contratar un servicio de seguridad privada que cubrirá plazas, parques, edificios y dependencias públicas. Según detalla el pliego de bases y condiciones, el objetivo es prevenir robos, vandalismo e incidentes y reforzar el control de accesos y circulación de personas y vehículos en la ciudad.

Para ello, el servicio deberá prestar vigilancia permanente durante las 24 horas, todos los días del año. A su vez, se sumarán puestos fijos y móviles y recorridas internas y externas que no podrán superar los 30 minutos entre cada control. En este sentido, la idea de la gestión de Julio Alak es que al menos 140 agentes presten el servicio. Los mismos deberán usar uniformes diferenciados de las fuerzas de seguridad y no podrá portar armas.

La licitación, similar a la que se avanzó en la misma dirección a fines de 2024, tiene prevista la apertura de los sobres con las propuestas el 4 de marzo desde las 13 horas.