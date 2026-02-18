Monteoliva advirtió a la prensa por la cobertura del Congreso

El Ministerio de Seguridad Nacional difundió en su cuenta oficial de X un amenazante comunicado con medidas específicas para la prensa que cubra el operativo previsto en el Congreso durante esta semana.

En el escrito, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva “recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo”. “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, advirtió.

Desde el Ministerio expresaron que “tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia”, y calificó no obedecer la recomendación como “una autopuesta en peligro” por parte de la prensa.

A su vez, el mensaje oficial informó que se dispondrá, “con el objetivo de preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo”, una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1700, lado par, durante los días 18, 19 y 20 de febrero.

La publicación se enmarca en la organización del dispositivo de seguridad para esas jornadas en la zona del Congreso, donde se debate la reforma laboral. En ese marco, se prevé una fuerte presencia policial y un operativo especial de ordenamiento, con directrices específicas para la circulación y el trabajo de los medios.

Restricciones y controles a la protesta

Luego de la represión vivida el miércoles pasado, la ministra Monteoliva anticipó que analizan medidas para endurecer los controles en las protestas. En diálogo con Radio Rivadavia, adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas por su utilización como “flechas” para atacar a fuerzas de seguridad.

“No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas… Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos”, indicó.

En ese sentido, Monteoliva indicó que desde su cartera se va a “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.