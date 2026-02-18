Más de 30 mil empresas podrían cerrar

De acuerdo a los datos que se desprenden del último Radar PyME elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), 31.500 pymes podrían cerrar este 2026 como resultado de la actual crisis económica. Esto es el 6,3% de todas las firmas en el país, que se sumarán así a las más de 22.000 empresas que ya bajaron sus persianas entre 2024 y 2025.

El relevamiento evidenció que el 56,3% de los empresarios cree que la situación económica nacional empeorará (6,7% respecto a un año atrás) y el 21,5% consideró que no hay variables de crecimiento aplicables a su negocio.

Por otro lado, mientras el Gobierno nacional insiste con un proyecto de reforma laboral, solo el 1% de los empresarios encuestados considera una variable que puede incentivar la recuperación. Por el contrario, los problemas principales expresados desde las empresas son la necesidad de recuperar el mercado interno, el acceso al crédito y la mejora de la rentabilidad.