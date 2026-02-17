Otra semana intensa en el Congreso
Diputados debatirá la reforma laboral tras la media sanción obtenida en el Senado.
Para cumplir con la meta de Milei de tener aprobada la reforma laboral antes del inicio de marzo, la vicepresidenta Victoria Villarruel giró a Diputados el texto el mismo viernes que el Senado le dio media sanción.
Con ese margen reglamentario, ya se convocó a un plenario conjunto entra la comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación del Trabajo, para este miércoles a las 14 hs.