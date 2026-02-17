Otra semana intensa en el Congreso

Para cumplir con la meta de Milei de tener aprobada la reforma laboral antes del inicio de marzo, la vicepresidenta Victoria Villarruel giró a Diputados el texto el mismo viernes que el Senado le dio media sanción.

Con ese margen reglamentario, ya se convocó a un plenario conjunto entra la comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación del Trabajo, para este miércoles a las 14 hs.