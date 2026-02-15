Berni: “La baja de imputabilidad no resuelve nada”

El exministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, cuestionó la media sanción al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. El actual senador bonaerense sostuvo que la iniciativa “no resuelve nada y solo agrava la situación”, al tiempo que planteó que el delito debe analizarse desde un enfoque distinto.

“Nadie, absolutamente nadie, de los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo.

A su vez, cuestionó que el proyecto no contempla cómo avanzar en la reinserción social de los jóvenes.