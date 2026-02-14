La industria textil pierde empleo y baja sus precios

Un reporte de Analytica analizó la cruda situación que vive la industria textil. Si bien bajaron los precios de sus productos al público, se perdieron más de 18 mil puestos de trabajo.

Según el estudio, desde noviembre de 2023 los precios del rubro aumentaron 149,4%, muy por debajo de la inflación general acumulada (259,4%). Esto significa que, en términos reales, la ropa se abarató 30,6% frente al promedio de la economía y alcanzó su nivel más bajo desde 2016.

No obstante, este abaratamiento es producto de la apertura indiscriminada de importaciones. En 2025 las compras externas del sector crecieron 97,3%, con un incremento de 336 millones de dólares. A esto se sumó el auge del comercio vía courier y plataformas como Shein y Temu, con un crecimiento del 274,2%.

Como consecuencia, desde la asunción de Milei se perdieron 18.333 empleados en la industria textil. A su vez, el uso de la capacidad instalada llegó a estar en noviembre pasado en 29%.