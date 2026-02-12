Kicillof cargó contra la reforma laboral: “Es el proyecto de la dictadura”

En las horas previas que el Senado trate la reforma laboral, Axel Kicillof cuestionó duramente el proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei. Para el gobernador, “llamar modernización a esto es una burla, porque lo que se busca no es mejorar a los que están por abajo” de la pirámide social, sin derechos laborales, “sino bajar a los que están por arriba, quitándoles beneficios” algo que “no va a generar empleos”.

“Es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”, cargó el flamante titular del PJ bonaerense, en una entrevista en El Destape Radio. Al mismo tiempo, agregó: “Está demostrado que las leyes de flexibilización laboral no crean empleo y esta es una ley al estilo de los ‘90, que ya vimos mil veces, y esto nunca terminó el ciclo de empleo y desempleo en la Argentina”.

A su vez, Kicillof cuestionó el argumento oficial que dice que “es difícil despedir con las leyes de hoy”. “Tenemos 270 mil despidos con las leyes de hoy. ¿Qué carajo están diciendo? Facilitar los despidos no acelera las contrataciones. No hay contrataciones porque hay un programa económico horrible. Con estas mismas leyes laborales nosotros tuvimos muchos más empleos y condiciones. No es un problema de normativa laboral”, manifestó.

El mandatario bonaerense explicó que en los años que hubo doble indemnización, como a partir de 2005, se duplicó la creación de puestos de trabajo. “Esto quiere decir que la creación de empleos depende de los programas económicos”, enfatizó el funcionario.

En otro pasaje de la entrevista, el gobernador señaló que esta reforma laboral “es una cargada, una burla, llamarlo modernización laboral”, ya que “destruye las vacaciones, las horas extras, el propio derecho a huelga, y todo con la falsa premisa de que es difícil despedir”. En esa línea, sostuvo que existe un problema de falta de formalidad laboral donde la gente “no tiene protecciones, no tiene aguinaldo ni vacaciones” y que lo importante es “atacar esa realidad”.