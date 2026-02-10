El proyecto de reforma penal juvenil ingresó a Diputados

El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y será tratado en comisiones el miércoles, con la previsión de que llegue al recinto el jueves.

El texto incorpora un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para su aplicación. El ajuste responde a cuestionamientos planteados en debates anteriores sobre la falta de infraestructura y presupuesto para implementar la reforma en los distritos.

El proyecto propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece un régimen especial con medidas socioeducativas y sanciones alternativas. Se excluye la posibilidad de reclusión perpetua y se fija un tope de 20 años de condena para menores. Para adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves, se prevé la aplicación de penas similares a las de adultos, con un límite máximo de 15 años y sin alojamiento en cárceles comunes.

En los casos de delitos de menor gravedad, con penas de hasta 3 años, o de hasta 10 años cuando no medie violencia grave, se priorizan medidas no privativas de la libertad, como la libertad asistida y las tareas comunitarias.

Debate en comisiones y escenario parlamentario

El tratamiento en comisiones será determinante para que el proyecto obtenga dictamen favorable. Está prevista la participación de funcionarios del Ejecutivo y especialistas que expondrán sobre los alcances de la reforma y responderán consultas de los legisladores. El cronograma legislativo contempla la reunión de cuatro comisiones el día miércoles -Presupuesto, Legislación Penal, Familia y Justicia- y la discusión en el recinto el jueves.

El avance de la iniciativa se da en una semana con una agenda cargada de proyectos impulsados por el Gobierno, en un contexto de posiciones divergentes entre los distintos bloques.

Proyección hacia el Senado

Tras su paso por Diputados, el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el debate volverá a centrarse en la viabilidad operativa y financiera del nuevo régimen. La incorporación del esquema de compensación para las provincias busca atender uno de los principales puntos de discusión de la etapa previa y podría incidir en la construcción de consensos para su aprobación.