Varios sectores ya celebran el acuerdo comercial con EE. UU.

El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina revirtió, en parte, hacia el final de la semana la caída de los bonos y las acciones argentinas, afectadas por el escándalo en torno al Indec. En este sentido, las cotizaciones de algunas empresas en Wall Street y el Merval porteño dieron un salto, lo que da una pauta de qué sectores serán beneficiados por el convenio.

Es el caso de empresas como la productora ganadera Inversora Juramento o el fabricante de cítricos San Miguel. A ellas se sumaron diversas mineras que averiguan detalles sobre el acuerdo suscripto.

En el marco de este convenio, Argentina otorgaría acceso preferencial a productos estadounidenses.

La lista incluye medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

El otro dato relevante es que el nuevo acuerdo comercial se articularía en torno a cupos de exportación libres de aranceles o con acceso preferencial

Algunos reparos

El acuerdo comercial con Estados Unidos plantea un modelo para Argentina más extractivista que industrial. Por ejemplo, a Estados Unidos le interesa que empresas americanas inviertan en Argentina, produzcan minerales y exporten hacia territorio norteamericano, como ocurre con las denominadas “tierras raras” para la tecnología del conocimiento. Al ser el principal actor en economía del conocimiento, para Estados Unidos es clave garantizarse minerales para la inteligencia artificial y el hardware, desde cobre hasta litio.

Otro de los sectores polémicos es el de la carne. Si bien se vendió que ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral para el comercio de carne vacuna, en realidad no fue tan así.

Por ahora, lo único concreto en el tratado de Libre Comercio es que Argentina abre su mercado sin aranceles para la importación de hasta 100 mil toneladas de “carne de res” originada en Estados Unidos, pero sin ninguna reciprocidad.

En cuanto al acero y el aluminio, las principales exportaciones con valor agregado del país, aún se espera que Trump se decida por permitir una cuota de exportación a favor de la Argentina sin aranceles.