La apertura textil derrumba precios y continúa golpeando el consumo

La apertura comercial en el sector textil generó un derrumbe de precios en el mercado interno, aunque el consumo permanece estancado por la pérdida del poder adquisitivo.

Según un informe de la Fundación Pro Tejer, entre enero y octubre de 2025 las importaciones crecieron de manera exponencial mientras los valores unitarios se desplomaron. Ropa terminada, confecciones y tejidos de punto registraron aumentos superiores al 160% en volumen y caídas de más del 25% en precios promedio. Luciano Galfione, presidente de la entidad, cuestionó la eliminación de los valores criterio de la Aduana y criticó las declaraciones de Luis Caputo y Manuel Adorni, quienes minimizaron el impacto en el empleo.

El relevamiento muestra que la ropa se abarató en términos relativos, pero la caída del salario impide que el consumo se reactive, dejando a la industria local en una situación crítica y con fuerte riesgo de pérdida de puestos de trabajo.