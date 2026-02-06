Gobernadores y la CGT se reunieron contra la reforma laboral

A falta de una semana para que se trate la reforma laboral en el Congreso, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con los gobernadores peronistas para acordar el accionar contra el proyecto.

La reunión fue comunicada por Jorge Solá, cosecretario general de la central obrera. De ella participaron los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Tras la noticia, uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, aseguró que “la unidad es clave” para confrontar las medidas de la administración libertaria. “Seguimos sumando, construyendo diálogo federal y defendiendo los derechos de las y los trabajadores en todo el país”, señaló en sus redes sociales.

Por su parte, Mario Manrique, secretario adjunto de Smata, uno de los dirigentes críticos a la conducción cegesita, sostuvo que la central obrera “tiene que dictar paro y movilización”. “Si el primer paro no funciona, habrá un segundo y un tercero porque esto es una pelea a largo plazo”, lanzó, en diálogo con El Destape.

¿Nuevo IPC de la CGT?

Otro de los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo, salió a criticar la reforma laboral. En diálogo con Futurock, aseguró que no permitirán que se “avasallen los derechos de los trabajadores” y que el movimiento obrero no se va a quedar “de brazos cruzados”. “Esto no es ninguna modernización, sino un proyecto redactado maliciosamente”, agregó.

Además, el dirigente sindical se refirió el escándalo del Indec, tras la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión de la nueva medición de la inflación: “Después de esto, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?”.

“Tendremos que ver cómo construir la estrategia para combatir esta mentira del Indec, y la CGT está trabajando en un índice propio de inflación nacional, algo serio y respaldado”, adelantó.