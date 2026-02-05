El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se suspendió el paro de trenes en AMBA

El conflicto salarial entre el gremio La Fraternidad y las empresas ferroviarias derivó en la intervención del Gobierno, que dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto el paro previsto para el día de hoy en el área metropolitana.

La resolución, enmarcada en la Ley 14786, establece un plazo de 15 días en el que las partes deberán retrotraer la situación y garantizar la prestación habitual de los servicios. Con esta decisión se busca evitar demoras y asegurar el transporte de los usuarios.