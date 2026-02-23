Docentes bonaerenses perdieron el 18% del sueldo en la última década

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, los docentes bonaerenses atraviesan un conflicto salarial que amenaza con postergar las clases por primera vez en seis años de gestión de Axel Kicillof. En la Provincia, los sueldos se ubican por debajo de los de CABA, Santa Fe y Córdoba, y además acumulan una pérdida del 18% de poder adquisitivo en la última década.

Un maestro de grado sin antigüedad en CABA percibe cerca de 976 mil pesos brutos, mientras que en Buenos Aires un equivalente con un año de antigüedad alcanza 934 mil, pero tras descuentos queda en torno a 740 mil. Santa Fe supera el millón doscientos mil y Córdoba también se ubica por encima de los ingresos bonaerenses.

El retroceso histórico, registrado por la UBA, muestra que entre 2014 y 2025 los salarios docentes en la Provincia perdieron casi un quinto de su poder adquisitivo. Esa caída, sumada a un nivel inicial más bajo que en otras jurisdicciones, agrava la situación.

Ante este panorama, los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmaron un paro para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. El conflicto abre un escenario complejo que expone la fragilidad del financiamiento educativo, marcado por la falta de recursos y coordinación entre Nación y Provincia.