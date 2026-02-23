Apoyo judicial a la intervención de una obra social

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal puso un freno a la restitución del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera). De esta manera, reinstaló las medidas cautelares en el marco de una investigación por administración fraudulenta, que derivó en la intervención del organismo en agosto de 2024 por parte del Gobierno nacional.

La Cámara revocó la resolución del juez Sebastián Casanello, que había ordenado hace un mes atrás la restitución de los miembros del directorio de la obra social.

Casanello había argumentado que la intervención, dispuesta en su origen por la Superintendencia de Servicios de Salud, había perdido el carácter de urgencia que lo justificó. Ahora, en su voto mayoritario, los jueces plantearon que no se realizaron las pruebas necesarias para descartar delitos.

Ante la resolución, desde Osprera aseguraron que el consejo directivo tiene “plena validez y eficacia jurídica”. “La resolución conocida se enmarca en un trámite procesal que deberá ser instrumentado por el juez a cargo de la causa, quien deberá determinar su alcance concreto y los pasos a seguir”, explicaron en un documento.

Hasta tanto ello ocurra, la situación institucional “no registra modificaciones formales”. En ese sentido, se pidió a todo el personal que mantengan “el compromiso, la responsabilidad y la firmeza que exige la delicada situación prestacional heredada de la intervención saliente”.