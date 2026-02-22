Controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza

Los controladores aéreos confirmaron nuevas medidas de fuerza que se extenderán desde el jueves 26 de febrero hasta el lunes 2 de marzo, en reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) difundió el cronograma de paros, que se aplicarán durante tres horas por jornada y afectarán a todos los vuelos. El jueves será de 15 a 18, el viernes de 19 a 22, el sábado de 13 a 16, el domingo de 9 a 12 y el lunes de 5 a 8. La decisión se tomó tras finalizar el período de conciliación obligatoria sin acuerdo.

El gremio aclaró que la medida restringirá autorizaciones de despegue y recepción de planes de vuelo, aunque exceptuará operaciones en emergencia, sanitarias, humanitarias y de búsqueda y salvamento.